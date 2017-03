Engelse rugbyers vestigen wereldrecord met 18 zeges op rij

Vol goede moed was Schotland naar Twickenham gereisd, waar het voor het laatst in 1984 had gewonnen. Eerder in het toernooi hadden de Schotten zowel Ierland als Wales verslagen. De ploeg viel op door het frisse, aanvallende spel. De uit Zeewolde afkomstige Tim Visser groeide uit tot een van de sterren van het team. Uit duizenden Schotse kelen klonk voor aanvang van de eilandruzie The Flower of Scotland, over hoe het leger van King Edward terug werd gestuurd.