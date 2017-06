ELN trekt verklaring in: Derek Bolt en Eugenio Follender nog niet vrijgelaten

Vreemdelingen

Het is een standaard procedure voor de rebellen om vreemdelingen vast te houden tot ze zekerheid hebben over hun identiteit, en de reden voor hun aanwezigheid in het gebied. In Norte de Santander, de regio waar Bolt en Follender zich ophielden, liggen de zaken extra gevoelig. De bergen staan er vol met coca plantages en drugslaboratoria. Zowel ELN als de kleinere guerrillabeweging EPL halen er veel inkomsten uit de cocaïnehandel, pottenkijkers zijn daarbij niet welkom.



De ELN top, die in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito met de regering onderhandelt over vrede, deed er even over om te onderzoeken of Bolt en Follender inderdaad gevangen waren genomen door een van hun eenheden. In een algemene verklaring verzekerden ze dinsdag al wel dat journalisten nooit doelwit zijn van ontvoeringen voor losgeld, en dat ze de persvrijheid respecteren.