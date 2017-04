Elite in India verliest geliefd statussymbool: zwaailicht op auto

'Dit hadden we al veel eerder moeten verbieden', twittert de Indiase premier Modi. Want: 'Iedere Indiër is speciaal. Iedere Indiër is een vip.'



Hij maakt er mooie sier mee, maar het plan komt niet uit de koker van zijn regering: in 2013 oordeelde het hooggerechtshof al dat het misbruik van de knipperlichten een 'plaag voor de samenleving' was. Hierna groeide het momentum voor een compleet verbod. In 2014 verbood Arvind Kejriwal, de premier van Delhi en een politieke tegenstander van Modi, de zwaailichten al voor hemzelf en zijn kabinetsleden. De afgelopen maanden hebben ook de nieuwe deelstaatpremiers van Punjab en Uttar Pradesh de rode lichten afgeschaft.



Het nieuws is juichend ontvangen want de zwaailichten waren voor velen een bron van ergernis. Elke deelstaat mocht tot nu toe zelf besluiten wie er voor het gebruik in aanmerking kwam. Zeker in kleinere steden werden de 'lal bhatti' door lokale politici gebruikt om te laten zien hoe belangrijk ze waren. Ze waren ook ontdekt door criminelen, die er dankbaar gebruik van maakten omdat de politie niet snel een auto durft tegen te houden als er een rood licht op het dak staat te gloeien.