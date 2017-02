Eigenaresse van Café Bostella Julia heeft geen tijd om dood te gaan

Julia is al diep in de 80 en toch runt ze nog goeddeels zelf Café Bostella, een huiskamerkroeg in het Vlaamse Essen-Hoek, op een kilometer van de Nederlandse grens. Ze zeult met vaten Jupiler, draagt zakken met aardappelen en stoofpeertjes naar achter de bar. Ze schenkt koffie en smeert broodjes, gooit houtblokken in de kachel in het hart van het café. Hoort de praatjes en klaagzangen aan van de stamgasten. Lag de vorige nacht, nadat een muziekgroep had opgetreden, pas om 3 uur in bed en staat de volgende ochtend al weer om 7 uur de bierglazen van de avond ervoor te spoelen.