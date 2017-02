Egyptische verdachte van aanval Louvre verkeert in levensgevaar

Volgens de Franse president François Hollande bestaat er geen twijfel dat de aanval van terroristische aard was. De man riep 'Allahu akbar' (Allah is groot). 'We hadden te maken met een aanval van een individu dat duidelijk agressief was en een directe bedreiging vormde', zei Michel Cadot, het hoofd van het politiedepartement in Parijs tegen journalisten. 'Zijn woorden deden ons geloven dat hij van plan was een terreurdaad uit te voeren.'



Er zijn vijf schoten gelost. De man is ernstig gewond geraakt aan zijn buik. De soldaat liep lichte verwondingen op. Ook een andere soldaat raakte gewond. President Hollande prees de militairen die de aanvaller neerschoten. Met hun moed en vastberadenheid voorkwamen ze een terroristische aanslag, aldus de president. Hollande zegt dat de situatie bij het museum onder controle is, maar dat er voor heel Frankrijk een terreurdreiging blijft gelden.



Er was ook een tweede individu dat zich verdacht gedroeg. Hij is ook gearresteerd, maar zoals het er nu uitziet is er geen link tussen dit individu en de aanval. Verschillende media maken vrijdagavond melding van huiszoekingen. Volgens persbureau AFP is er een huiszoeking aan de gang in het 8e arrondissement in Parijs. De New York Times zegt dat er een politieactie gaande is aan de Rue de Ponthieu, niet ver van de Champ-Elysees.