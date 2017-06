Eerste vakantiegangers moeten oppassen: extreme hitte in Turkije en Griekenland

Volgens Weerplaza kan het vandaag en in het weekeinde in het zuidwesten van Turkije drie dagen op rij 45 graden worden.



In de populaire vakantiegebieden Antalya en Istanbul wordt maximaal 40 graden verwacht Gewoonlijk voor deze tijd van het jaar in Antalya is de temperatuur maximaal 33 of 34 graden in de middag. Gemiddeld is het nu meer dan tien graden te warm voor de tijd van het jaar. Aan de Middellandse Zee is het iets minder warm.



Ook in de rest van Zuid-Oost Europa worden hoge temperaturen verwacht. In grote delen van Griekenland, Macedonië en Bulgarije wordt het zelfs ondraaglijk heet. In delen van Bulgarije zal het bijna 20 graden warmer zijn dan het normaal in deze periode van het jaar is. Mogelijk wordt in het land een hitterecord uit 1916 gebroken.



Op vrijdag of zaterdag kan het namelijk meer dan 45,2 graden worden in Bulgarije. 'Hier is het bijna 20 graden warmer dan normaal', aldus Marco Verhoef van Weerplaza. De extreme hitte in het zuiden van Europa houdt naar verwachting tot ongeveer dinsdag aan.