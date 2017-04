Eerste honderd dagen vielen Trump niet mee, maar zijn kiezer is tevreden

Van de tien wetten die Trump tijdens de campagne beloofde in zijn 'Contract met de Amerikaanse Kiezer', is er met enige goede wil ééntje aangenomen (twee halve). Er gaat meer geld naar leger, en er is een taskorce aangesteld die het geweld in 'de binnensteden' gaat onderzoeken. Ja, deze week is ook een belastingplan ingediend, maar daarin zijn de grote offers nog uitgesteld en dus is de haalbaarheid twijfelachtig. Van een infrastructuurplan, de meest concrete manier om Amerika weer Great Again te maken, is nog in geen velden of wegen iets te bekennen.



De man die Obama verweet dat hij zo vaak ging golfen, is in de afgelopen honderd dagen negentien keer met golfclubs gesignaleerd. Obama veroorloofde zich dat geen enkele keer. Terwijl Obama negen keer op een buitenlandse reis ging, is Trump nog geen enkele keer het land uitgeweest.