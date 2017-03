Eenheid VS die Bin Laden uitschakelde naar Zuid-Korea om 'doden Kim Jong-un te trainen'

Moordplan

SEAL Team Six is slechts een van de snel inzetbare eenheden van de US Navy SEAL's, de commandogroep van de Amerikaanse marine. De andere SEAL-eenheden namen de afgelopen jaren ook deel aan de grootschalige militaire oefeningen in Zuid-Korea. Maar omdat Zuid-Korea in september openlijk toegaf dat het een opzienbarend moordplan klaar heeft liggen tegen Kim, trekt de uitzending van de Bin Laden-eenheid nu grote aandacht.



'Zuid-Korea heeft een plan om met precisieraketten de vijandelijke faciliteiten in belangrijke gebieden aan te vallen en om het leiderschap uit te schakelen', aldus Defensie-minister Han Min-koo toen over het preventieve aanvalsplan van Seoul. Zuid-Korea zou dit plan willen uitvoeren als het betrouwbare informatie heeft dat Pyongyang op het punt staat een kernaanval uit te voeren in geval van oorlog.



Omdat er 28 duizend Amerikaanse militairen in Zuid-Korea zijn gelegerd, kan dit plan echter niet worden uitgevoerd zonder steun van Washington. De uitzending van SEAL Team Six is slechts een van de manieren waarop de VS Noord-Korea proberen te waarschuwen om vooral niet te ver te gaan. Vorig jaar liet Washington twee zware Amerikaanse B-1-bommenwerpers demonstratief over Zuid-Korea vliegen. De B-1 Lancer kan worden bewapend met nucleaire Tomahawk-kruisraketten. Een van de B-1's vloog toen, voor het eerst, provocerend dichtbij de grens met Noord-Korea.