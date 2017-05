Duitse regering ontzet over mogelijke belastingspionage door Zwitserland

De Duitse justitie onderzoekt of Zwitserland belastingspionage pleegt. Vorige week werd in Frankfurt een 54-jarige Zwitser gearresteerd. Volgens zijn advocaat bespioneerde hij in opdracht van de Zwitserse geheime dienst Duitse belastinginspecteurs. De spion was op zoek naar informatie over illegale cd's met informatie van Duitse belastingontduikers in Zwitserland. De Duitse regering is ontzet.