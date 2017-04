Duitse justitie onderzoekt twintig imams verdacht van spionage voor Erdogan

Vorige week werd bekend dat de Duitse justitie ook onderzoek doet naar een onbekend aantal spionnen van de Turkse geheime dienst MIT. De aanleiding daarvoor was een lijst die de chef van de MIT in februari, op de veiligheidsconferentie in München, had overhandigd aan de chef van de Duitse veiligheidsdienst BND, Bruno Kahl.



Op die lijst, 68 pagina's lang, stonden de namen, adressen en telefoonnummers van 358 personen en instanties die volgens de Turkse overheid handlangers zijn van de geestelijke Fethullah Gülen in Duitsland. Van sommige verdachten had de Turkse dienst zelfs foto's toegevoegd.



Volgens Duitse media ging de MIT ervan uit dat de Duitse dienst de Turken zou helpen met het in de gaten houden en wellicht uitleveren van deze personen. Dat bleek een gigantische inschattingsfout. Want in plaats daarvan werd de MIT in Duitsland zelf onderwerp van onderzoek. Volgens veiligheidsexperts heeft de dienst in Duitsland een netwerk van zo'n zesduizend informanten. De kans is dus groot dat het aantal verdachten nog oploopt.