Duitse defensieminister in het nauw na arrestatie extreemrechtse officier

Verkeerde 'Korpsgeist'

Von der Leyen verweet het leger zondag in een verrassend harde open brief 'zwak leiderschap' en een 'verkeerde esprit de corps'. De militaire vakbonden reageerden razend. Maar ook de SPD-ministers in haar eigen regering vonden haar kritiek veel te ver gaan. Bovendien, wierp SPD-defensiewoordvoerder Lars Klingbeil haar fijntjes voor de voeten, is de minister de wettelijke opperbevelhebber van de strijdkrachten.



Zijn Von der Leyens harde woorden een vlucht naar voren? Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Bundeswehr op verontrustende wijze in het nieuws komt. In januari lekten details uit over ontgroeningspraktijken waarbij rekruten seksueel werden vernederd. Daarop ontsloeg Von der Leyen het hoofd opleidingen.



Von der Leyen is niet de enige minister die in deze zaak het een en ander te verklaren heeft. Ook haar partijgenoot Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken gaat niet vrijuit. Hij kreeg van de SPD de vraag hoe het toch in vredesnaam mogelijk was dat Franco A. zich kon uitgeven als Syrische vluchteling: A. is Duitse staatsburger, blond en hij spreekt geen woord Arabisch.