Duitse autoriteiten: verdachte aanslag Berlijn is dader

Duitse moslimdebat Wat doet de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn met het Duitse islamdebat? Bij de Sehitlik-moskee worden ze vooral moe van de 'stemmingmakerij tegen moslims'. Lees deze reportage van Duitsland-correspondent Sterre Lindhout.

Dat heeft een woordvoerder van het Duitse federaal parket donderdag gezegd. Er is een officieel arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.



De klopjacht op Amri wordt ondertussen onverminderd voortgezet. Volgens de krant Heilbronner Stimme werd donderdagmiddag een bus doorzocht in de zuidwestelijke plaats Heilbronn. Er zijn geen arrestaties verricht. In het stadsdeel Moabit in Berlijn is een speciale commando-eenheid een trefpunt van salafisten binnengevallen waar Amri regelmatig zou zijn, meldt persbureau DPA. Uit bewakingsbeelden in handen van de publieke omroep van Berlijn en Brandenburg (RBB) bleek dat Amri daar de nacht na de terreurdaad voor de deur is gesignaleerd. De locatie werd al in de gaten gehouden door de politie, omdat fundamentalistische imams er gelovigen zouden radicaliseren en ronselen voor Islamitische Staat.



Donderdagochtend besloot Duitsland de controles aan de grenzen met Nederland en België in de deelstaat Noordrijn-Westfalen te verscherpen. Ook is een asielzoekerscentrum in Emmerik, net over de grens bij Nijmegen, doorzocht. Het onderzoek in Emmerik, waar zo'n honderd politiemensen en speciale eenheden aan meededen, duurde een uur. Justitie heeft geen informatie gegeven over de resultaten van de doorzoeking. De Tunesiër Anis Amri zou mogelijk in het centrum gewoond hebben.



Justitie heeft een beloning tot 100 duizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Amri. Amri's Tunesische familie heeft hem opgroepen zich te melden. Ze zeggen volgens persbureau ANP nog altijd in zijn onschuld te geloven, maar het 'een schande' te vinden als hij de dader blijkt te zijn.