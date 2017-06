Duits popfestival 'Rock am Ring' plotseling beëindigd om terreurdreiging

Het is onduidelijk wat de dreiging precies inhoudt. Op Twitter melden bezoekers dat de ontruiming heel rustig verloopt.



Het bekendste muziekfestival van Duitsland, een concurrent van Pinkpop, was vrijdag begonnen op het racecircuit bij Nürburg in de Eifel. Er werden 90.000 liefhebbers verwacht. Het is onduidelijk of het evenement zaterdag en zondag wel doorgaat.



'Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek', aldus een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts. 'We hopen dat het festival morgen kan worden voortgezet.'



Het hoogtepunt van de openingsdag moest het optreden worden van de band Rammstein. Dat concert zou om 22.30 uur beginnen. In totaal zouden er bijna honderd acts spelen tijdens het festival, dat tot zondag zou duren. De terreurdreiging had geen gevolgen voor het tweelingfestival 'Rock im Park' in Nürnberg. Daar speelden de bands gewoon door voor ongeveer 85.000 muziekliefhebbers.



'Er is geen reden voor verontrusting', zei een woordvoerder van de organisatie. Op beide evenementen treden dezelfde groepen op, maar in een andere volgorde. Op het moment dat het terrein op de Nürburgring werd ontruimd, verscheen 'im Park' de hoofdact 'Die Toten Hosen' op het podium.