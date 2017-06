Drie dagen rouw na bosbrand Portugal: 61 doden

Blikseminslag zaterdagmiddag in een boom heeft waarschijnlijk de brand veroorzaakt. Dat gebeurde tijdens een tijdens een 'droog onweer' met harde winden, wanneer door de hitte - met temperaturen boven de 40 graden Celcius - de regen al verdampt voor de grond te hebben bereikt.



De regio Pedrógão Grande is bekend met zomerse bosbranden, maar een ramp van deze omvang is ongekend. 'Dit lijkt niet van deze wereld te zijn, het is een inferno, we hebben nooit zoiets gezien', zei burgemeester Valdemar Alves tegen verslaggevers. Tientallen gezinnen in het dunbevolkte gebied zijn hun woningen ontvlucht.



De situatie in Pedrógão Grande, ruim 150 kilometer ten noordoosten van Lissabon, was zondagavond volgens de autoriteiten nog altijd zeer zorgwekkend. De bosbranden zijn nog niet onder controle en de kans is groot dat het dodental verder zal oplopen. Een aantal dorpen is ingesloten door de vlammenzee, volgens Alves. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen.