Drie aanslagen in drie maanden: Brexit-verkiezingen zijn nu terreurverkiezingen

Blitz-spirit

Verontwaardiging is er op de dag erna over The New York Times die ten onrechte had geschreven dat Londen 'duizelt' na weer een aanslag. In de Britse hoofdstad klinkt evenwel vastberadenheid. Er wordt als vanouds gesproken over de Blitz-spirit, gesymboliseerd door de foto waarop te zien is dat een melkboer met verse melk over het puin van de Luftwaffe-bombardementen loopt. Of over de IRA, die het leven jarenlang ontregelde door bomaanslagen op pubs, politici, politie en koninklijke paarden. Een buitenlandse journalist beweert treffend dat alleen een laagje sneeuw het leven in Londen kan ontregelen.



Maar toch, dit is een andere soort vijand, van een andere orde. Jihadisten streven geen politiek doel na, maar totale vernietiging van de Britse cultuur, en de Westerse in het algemeen. MI5 schat dat er 23 duizend jihadisten rondlopen, van wie drieduizend in de gaten worden gehouden. In de afgelopen maanden zijn vijf aanslagen voorkomen.



Een paar uur na het bloedbad op Borough vinden er invallen in Barking plaats, een Oost-Londense wijk met veel moslimimmigranten én aanhangers van extreemrechtse partijen, twee gescheiden werelden. De politie pakt twaalf mensen op, onder wie enkele vrouwen in boerka. Tranen zijn zichtbaar door het oogbalkje.