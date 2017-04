Dreigt er nu een burgeroorlog in Macedonië? - en nog vijf vragen over de politieke crisis

Wat was de aanleiding voor de bestorming van het parlement?

De sociaaldemocraten van Zaev en enkele partijen die de minderheid van etnische Albanezen in het land vertegenwoordigen, hadden Talat Xhaferi - een etnische Albanees - tot voorzitter van het parlement gekozen. Ook al vormen die partijen een meerderheid, tegenstanders spraken over een 'coup'.



Dat de bestorming een spontane actie was van 'burgers' en 'nationalisten', zoals Macedonische media schreven, geloven Balkan-deskundigen niet. 'Alles wijst erop dat de actie georkestreerd was: de nationalist Gruevski had zijn aanhang opgehitst, gewapende en gemaskerde mannen werden nauwelijks gehinderd door de politie', zegt Eric Gordy, verbonden aan het University College London.



Ook Dusan Reljíc van de Stiftung Wissenschaft und Politik in Brussel wijst met een beschuldigende vinger naar Gruevski. Als de sociaaldemocraten en de etnische Albanezen aan de macht komen, 'is het eerste wat ze doen Gruevski en zijn mensen in de gevangenis gooien', aldus de analist vrijdag in de Oostenrijkse krant Der Standard.