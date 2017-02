Door moord op halfbroer Kim Jong-un te onderzoeken haalt Maleisië woede Noord-Korea op de hals

Het mocht niet baten. Dat de dictator bereid was familieleden om te brengen, bleek in 2013. Toen liet hij de oom van beide broers, Jang Song Thaek, executeren. Die was op dat moment de tweede man van het regime. Mogelijk zag de jonge Kim Jong-un in hem een bedreiging. Ook onderhield de oom nauwe banden met de nu omgebrachte Kim Jong-nam.



Die vormde op zich geen directe bedreiging voor Kim, al had hij zich wel eens openlijk kritisch getoond over de Kim-dynastie. Een hoogleraar Noord-Korea Studie aan de Zuid-Koreaanse Dongguk Universiteit, Kim Yong-hyun, zei tegen persbureau AP dat de halfbroer in de ogen van de dictator mogelijk 'een hinderpaal was voor diens streven het regime in de komende twintig of dertig jaar vol te houden'. Door zijn oudere broer uit de weg te ruimen, kan er geen discussie meer zijn over een politieke rol in de verre toekomst. Overigens staat niet vast dat Kim Jong-un de opdrachtgever was, zoals de Zuid-Koreaanse dienst NIS wel stelt. Volgens hoogleraar Kim Yong-hyun zouden ook leden van de Noord-Koreaanse elite langs deze onsympathieke weg van hun loyaliteit aan de hoogste leider blijk hebben kunnen geven.