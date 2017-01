'President Trump overweegt heropening geheime CIA-gevangenissen'

Zorgen

We gaan niet marteling terugbrengen in de Verenigde Staten John McCain

Volgens het door The Washington Post gepubliceerde conceptdecreet moeten topadviseurs onderzoeken of er net als voor Obama weer een ondervragingsprogramma kan komen voor 'waardevolle' buitenlandse terroristen, buiten het grondgebied van de VS, en of zo'n programma dan gebruik zou kunnen maken van detentiefaciliteiten van de CIA. Verder zouden nieuwe terreurverdachten voortaan weer naar Guantanamo moeten worden gestuurd, niet alleen leden van Al Qaida en de Taliban, maar ook van IS.



Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sprak woensdag zijn zorg erover uit dat de regering-Trump geheime gevangenissen en martelpraktijken wil herinvoeren. HRW roept het Congres op in te grijpen en op te komen voor de Amerikaanse grondwet en de internationale mensenrechten.



De president mag elk presidentieel decreet tekenen dat hij wil, reageerde de Republikeinse senator John McCain gisteren, 'maar de wet is de wet'. We gaan niet marteling terugbrengen in de Verenigde Staten, aldus McCain, een voormalig Vietnamees krijgsgevangene tijdens de Vietnamoorlog.