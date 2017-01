Dodental opstand Braziliaanse gevangenis loopt op tot zestig

Gevangenisopstanden

De strijd zou zijn losgebarsten nadat enkele gevangen waren ontsnapt terwijl de grootste drugsbende van de regio, de Família do Norte (FDN), zich meester van het complex maakte. De bende viel de belangrijkste rivaal, de uit São Paul stammende drugsbende Primeiro Comando da Capital (PCC), aan in de Anísio Jobim-gevangenis.



Die ligt circa 10 kilometer ten noorden van Manaus. Onder de doden zijn verkrachters en een ex-politieman die vastzat is in zijn cel verbrand. Maar de meeste slachtoffers zouden leden van de PCC zijn. De FDN heeft banden met de drugsbende Comando Vermelho (Rood Commando) uit Rio. De wortels van de grootste bendes in Brazilië, Comando Vermelho en PCC, liggen in de overbevolkte gevangenissen waar ze ooit ontstonden. Ze zijn nu in vrijwel heel het land en enkele buurlanden actief.



Gevangenissen in Brazilië vallen geregeld ten prooi aan onlusten. In oktober vorig jaar kwamen 25 gevangenen om het leven na gevechten tussen rivaliserende groepen in een detentiecentrum in de noordelijke stad Boa Vista. Ze gingen elkaar te lijf met stokken en messen. Een aantal gevangenen werd onthoofd en levend verbrand.



Eind september wisten minstens tweehonderd gevangenen te ontsnappen na een opstand in een Braziliaanse gevangenis in Jardinópolis, een stad ten noorden van Sâo Paulo. De gevangenen zouden enkele gebouwen in brand hebben gestoken, waarbij een van hen om het leven kwam. Een aantal gevangenen werd later weer opgepakt. Slechte omstandigheden in de gevangenis waren volgens familieleden de reden dat gevangenen aan het muiten sloegen.



Brazilië kent een van de hoogste aantallen gevangenen per gevangenis, waardoor de cellen overvol zijn en de levensomstandigheden ondermaats.