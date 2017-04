Dodental aardverschuiving Colombia opgelopen tot 254: 'De aarde brulde'

Ontbossing en klimaatverandering

In maart is ook buurland Peru getroffen door hevige overstromingen waarbij bijna honderd doden vielen. De regenval is het gevolg van klimaatverandering, aldus president Santos. De aanhoudende regen heeft te maken met het fenomeen El Niño, waarbij de stijging van de watertemperatuur in de Stille Oceaan voor warme luchtstromen zorgt. Normaal gesproken veroorzaakt dat om de drie tot zeven jaar extreme regenval, maar door klimaatverandering komt El Niño nu vaker voor.



Experts in Colombia hadden de ramp in Mocoa zien aankomen. 'Negen maanden geleden hebben we al gewaarschuwd dat dit kon gebeuren', aldus Luis Alexander Mejía in Colombiaanse media. Mejía is directeur van de Coöperatie voor Duurzame Ontwikkeling van de Zuidelijke Amazone (Corpoamazonía) en noemt de ontbossing in de regio als belangrijkste oorzaak.



'Als je bossen weghaalt, vult de grond zich met vocht waardoor het makkelijker wordt meegesleurd met het regenwater', aldus Mejía. De ontbossing in de regio komt door veeteelt en grootschalige coca productie. In stedelijke gebieden als Mocoa worden bovendien bomen gekapt om plaats te maken voor nieuwe wijken. Volgens Mejía had deze ramp voorkomen kunnen worden als er een geactualiseerd plan voor stedelijke ontwikkeling was geweest.