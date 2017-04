DNB trekt vergunningen in van trustkantoren uit Panama Papers

In januari meldde de toezichthouder al dat het aangifte heeft gedaan tegen een aantal trustkantoren die niet zelden worden gebruikt voor belastingfraude of het verstoppen van crimineel geld. De aangiftes zijn door het OM meegenomen in een onderzoek naar verdachte transacties. 'Het overgrote deel van de bevindingen uit onze onderzoeken is gewoon best zorgelijk. En daar zitten hele ernstige tekortkomingen bij', zei directeur integriteit van DNB, Willemieke van Gorkum, in een interview met FD en Trouw naar aanleiding van de aangifte tegen de kantoren. Of het om dezelfde kantoren gaat als waar nu de vergunningen van zijn ingetrokken, is onduidelijk.