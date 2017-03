Dit zijn de leden van team-Trump die spraken met de Russische diplomaat Kisljak

Michael Flynn

Trumps nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn diende 13 februari zijn ontslag omdat hij had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in Washington. Eerder had The Washington Post onthuld dat Flynn met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak had gesproken over het terugdraaien van Obama's sancties tegen Rusland als Trump eenmaal president was.



Daarmee overtrad hij mogelijk een wet die het burgers verbiedt zonder toestemming van hogerhand met buitenlandse regeringen te onderhandelen. Wat hem de kop kostte, was dat hij tegenover vicepresident Mike Pence had bezworen dat hij met Kisljak niet over de sancties had gesproken. Pence herhaalde dat op televisie, waarmee Flynn volgens het ministerie van Justitie chantabel werd.