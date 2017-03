Dit wil Macron met Frankrijk: minder bemoeienis van de staat en meer geld naar defensie

Onderwijs: meer autonomie voor scholen

Dit noemt Macron zelf zijn belangrijkste maatregel. Het huidige systeem is zeer centralistisch. Het onderwijs wordt bestuurd vanuit het ministerie in Parijs. Zo heeft de directeur van een school geen zeggenschap over het personeelsbeleid. Parijs bepaalt welke leraren op welke school werken, aan de hand van een systeem waarbij leraren punten kunnen verdienen. Beginners die weinig punten hebben, staan vaak in de banlieue voor de klas, ervaren leerkrachten kiezen voor gemakkelijker scholen. 'Het zijn niet de ministers en ook niet de pedagogen die weten wat goed is. Dat zijn de leraren die in de praktijk werken. Ik zeg tegen hun: ik geef u vertrouwen en de middelen', aldus Macron in Le Parisien.



Scholen krijgen de bevoegdheid zelf leraren aan te stellen en hun eigen pedagogische methoden te kiezen. In de banlieue worden de eerste klassen van het basisonderwijs met de helft verkleind, zodat alle kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen. Macron wil de salarissen voor leraren in de banlieue verhogen met 3 duizend euro netto per jaar, zodat ook ervaren leerkrachten op 'moeilijke' scholen willen werken.