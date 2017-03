Dit is de geheime EU-strategie voor scheiding van de Britten

Lees hier meer:





Britse premier May wil op 29 maart Brexit inluiden



29 maart is de datum waarop de Britten de Punjab aan hun rijk toevoegden (1849), Robert Scott stierf op Antarctica (1912) en de eerste Engelse homo's trouwden (2014). In de toekomst zal het vooral de dag zijn waarop de Britten de EU, over twee jaar, na 46 jaar echt vaarwel zeggen.



Niets staat May meer in de weg om artikel-50 in werking te laten treden



Groot-Brittannië zal pas eind maart artikel-50 in werking laten treden. Dat maakte premier Theresa May bekend. Eerder had Nicola Sturgeon, de Schotse premier, aangekondigd dat de Schotten wellicht in najaar 2018 al naar de stembus gaan om zich uit te spreken over onafhankelijkheid.



'Brexit heeft afschrikwekkend effect op rest van Europa'



Er zullen geen andere landen meer uit de Europese Unie stappen. Dat verwacht Guy Verhofstadt, de liberale fractieleider in het Europees Parlement en namens het EU-parlement medeonderhandelaar over de Brexit. De chaos die de Brexit veroorzaakt in Groot-Brittannië heeft een afschrikwekkende werking, denkt hij.



Britse bewindslieden lijken het woord 'Brexit' te vermijden



Hebben Britse bewindslieden de opdracht gekregen om het woord 'Brexit' voortaan te vermijden? Deze vraag stellen Westminster-watchers zich sinds minister van Financiën Philip Hammond zijn begroting heeft voorgedragen. Hij stelde zelfstandigen een belastingverhoging in het vooruitzicht en wierp zich op als redder van de pubs, maar tijdens de 58 minuten durende voordracht klonk er geen woord over de grootste gebeurtenis op het eiland sinds de Tweede Wererldoorlog.