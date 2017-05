Dit had China niet verwacht: Moody's verlaagt kredietwaardigheid - voor het eerst in bijna 30 jaar

Tikje voor de beurs

De beurs van Shanghai kreeg woensdag even een tikje nadat Moody's zijn besluit over China's kredietstatus wereldkundig had gemaakt. Maar gisteren beleefde de beurs een prima dag. Voor de hoofdfondsen was het de beste handelsdag sinds negen maanden. Vooral bank- en vastgoedfondsen scoorden goed, met een waardevermeerdering van 3 tot 4 procent.



Het riep meteen de verdenking op dat de Chinese staat via een georkestreerde actie nadrukkelijk aan het kopen was geslagen om de aandelenmarkt van Shanghai te ondersteunen, in reactie op Moody's besluit. Een analist van een Chinese effectenfirma sprak in dit verband over 'de nationale wil' om de markt een duw omhoog te geven.



De koers van de Chinese munteenheid, de yen, bleef nagenoeg stabiel.