Democraten eisen vertrek justitieminister VS om contact met Rusland

Eerbetoon Het was het meest emotionele moment in Donald Trumps rede dinsdag tot het Congres: zijn eerbetoon aan de eerste militair die sneuvelde in zijn presidentschap. Zo'n 43 miljoen Amerikanen zagen hoe Trump het beledigen en schofferen opzij zette en William 'Ryan' Owens prees. Lees het in dit artikel van Volkskrant-verslaggever Stieven Ramdharie.

Sessions verzuimde de twee gesprekken te melden toen hij werd genomineerd als minister. Hij ontkende toen zelfs onder ede in het Congres dat hij contact had gehad met Rusland.



Diverse Democraten, onder wie de Democratische leider in de Senaat Nancy Pelosi, vinden dat Sessions direct moet opstappen. Als minister van Justitie overziet hij namelijk het FBI-onderzoek dat nu gaande is naar mogelijke contacten tussen de Trump-campagne en de Russen. Ook zal hij zich wellicht moeten buigen over de vraag of er een speciale aanklager moet komen die de contacten gaat onderzoeken.



'Hij heeft gelogen onder ede', aldus Pelosi. 'Sessions is niet geschikt om te functioneren als de hoogste gezagsdrager op het gebied van justitie in ons land. Hij moet aftreden.' Sessions zei donderdag dat hij zich afzijdig zal houden van het FBI-onderzoek 'wanneer dat nodig is'. De Republikeinse meerderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, riep hem op dit meteen te doen. Zijn partijgenoot Jason Chaffetz, de voorzitter van een belangrijke Huis-commissie, steunt de oproep.



Sessions zei woensdag dat de beschuldigingen niet kloppen. Hij bevestigt de ontmoetingen maar deze zouden volgens hem niets te maken hebben gehad met de presidentsverkiezingen. 'Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging.' Sessions, toen nog senator, had in september op zijn kantoor een telefonisch gesprek met ambassadeur Sergey Kislyak. Dat was twee maanden voor de verkiezingen.



Gevangenis

Volgens een woordvoerder van zijn ministerie deed hij dat toen als lid van de Defensie-commissie van de Senaat en niet als adviseur van de Trump-campagne. Een ander gesprek, in juli, is minder explosief. Hij ontmoette toen de ambassadeur tijdens een bijeenkomst op de Republikeinse Conventie. Een groep ambassadeurs had een 'kort en informeel' gesprek met Sessions. Tijdens de hoorzittingen in de Senaat over zijn benoeming verklaarde Sessions echter dat hij 'geen communicatie had met de Russen'. 'Mij is niets bekend over deze activiteiten', verklaarde hij toen over mogelijke contacten tussen de Trump-campagne en Moskou.



Sessions zei woensdag dat hij de details van het telefoongesprek met Kislyak niet meer kon herinneren. Hij benadrukte dat hij als senator regelmatig sprak met ambassadeurs in Washington. Maar twintig van de 26 leden van zijn Defensie-commissie zeggen dat ze vorig jaar geen contact hadden gehad met de Russische ambassadeur. Richard Painter, de advocaat die president George W. Bush adviseerde over ethische kwesties, vindt dat Sessions in problemen is.



'De Senaat onder ede misleiden over je contacten met de Russen is een prima manier om in de gevangenis te belanden', tweette Painter. 'Wat een farce', reageerde de Democratische senator Elizabeth Warren. 'Dit is niet normaal. Dit is geen fake nieuws.'