Democraten eisen aftreden Trumps minister van Justitie

'Valse beschuldiging'

Sessions zei woensdag dat de beschuldigingen niet kloppen. Hij bevestigt de ontmoetingen maar deze zouden volgens hem niets te maken hebben gehad met de presidentsverkiezingen. 'Ik heb nooit met Russische diplomaten gesproken over campagnezaken. Het is een valse beschuldiging.' Trumps woordvoerder Sean Spicer zei dat er geen enkele reden voor Spicer is om zich terug te trekken uit het onderzoek naar de contacten van de Trump-campagne met de Russen. Volgens hem was Sessions volstrekt eerlijk tijdens de hoorzitting en moeten zijn critici 'zich schamen'.



Sessions, toen nog senator, had in september op zijn kantoor een telefonisch gesprek met ambassadeur Sergej Kislyak. Dat was twee maanden voor de verkiezingen. Volgens een woordvoerder van zijn ministerie deed hij dat toen als lid van de Defensiecommissie van de Senaat en niet als adviseur van de Trump-campagne. Een ander gesprek, in juli, is minder explosief. Hij ontmoette toen de ambassadeur tijdens een bijeenkomst op de Republikeinse Conventie. Een groep ambassadeurs had een 'kort en informeel' gesprek met Sessions. Sessions zei woensdag dat hij de details van het telefoongesprek met Kislyak niet meer kon herinneren. Hij benadrukte dat hij als senator regelmatig sprak met ambassadeurs in Washington. Maar twintig van de 26 leden van zijn Defensie-commissie zeggen dat ze vorig jaar geen contact hadden gehad met de Russische ambassadeur. Richard Painter, de advocaat die president George W. Bush adviseerde over ethische kwesties, vindt dat Sessions in problemen is. 'De Senaat onder ede misleiden over je contacten met de Russen is een prima manier om in de gevangenis te belanden', tweette Painter.