Democraten eisen aftreden Republikeinse leider onderzoek naar Trump-campagne

Belangenbehartiger of onafhankelijk?

De Democraat Adam Schiff, de nummer twee van de inlichtingencommissie, had eerder al kritiek geuit op Nunes. Volgens hem moet de Republikeinse voorzitter van de commissie 'kiezen of hij de belangen van Trump wil behartigen, zoals tijdens de verkiezingscampagne, of leiding wil geven aan een onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek'.



Vorige week bleek bij de eerste openbare hoorzitting van de commissie al dat de Republikeinen en de Democraten verdeeld zijn over de aanpak die zij moeten volgen. Terwijl de Democraten zich concentreerden op de mogelijke banden tussen de Trump-campagne en de Russen, maakten de Republikeinen zich vooral druk over het uitlekken van informatie uit de inlichtingendiensten en de FBI.



Volgens Spicer is er in het geval van Nunes geen sprake van het onwettig laten uitlekken van informatie, omdat Nunes als voorzitter van de inlichtingencommissie gemachtigd is geheime informatie onder ogen te krijgen. Maar volgens sommige Democraten kan het Witte Huis in de problemen komen als blijkt dat een medewerker van Trump de bron van Nunes is. Dat zou kunnen worden opgevat als een poging van het Witte Huis het onderzoek van de commissie te beïnvloeden.