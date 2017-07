Defensieminister VS stelt toelaten transgender rekruten uit

In 2016 kondigde de toenmalige minister van Defensie Ash Carter aan dat het verbod op transgenders in het leger zou worden opgeheven. In het voorstel stond onder meer dat transgenders zich konden aanmelden, mits zij minstens 18 maanden 'stabiel' waren in hun genderidentiteit. De door Carter opgegeven deadline voor het opheffen voor het verbod was 1 juli.



Afgelopen week kwam er bij Defensie een verzoek binnen, afkomstig van leiders uit het leger, de luchtmacht en de marine, om de definitieve beslissing over de toelating van transgenders uit te stellen. Zij hebben meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de beleidsverandering, zeiden ze.n Mattis heeft met de vertraging van zes maanden gehoor gegeven aan deze oproep. Veel Republikeinen in het Amerikaanse congres zijn tegen op het toelaten van transgender rekruten.



Het gaat specifiek om het toelaten van mensen die open zijn over hun identiteit tijdens hun sollicitatieprocedure; het leger is sinds vorig jaar verplicht om transgenders die op dit moment al in dienst zijn medische zorg te verschaffen mochten zij van geslacht willen veranderen.



De American Military Partner Organization, een groep die zich inzet voor rechten van LGBTQ's in het Amerikaanse leger, is teleurgesteld in de beslissing van Mattis. Het een onnodige vertraging die ervoor zorgt dat transgenders nog langer moeten wachten voordat ze eerlijk kunnen zijn over hun identiteit op het moment dat ze in dienst treden. Human Rights Watch sluit zich daarbij aan, volgens die organisatie maakt het toelaten van transgender soldaten het leger diverser en sterker.