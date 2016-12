Mens vernietigt in rap tempo de ware wildernis

Romantische mythe

Nu is tegen dit doemdenken wel wat in te brengen. We noemen wildernis altijd in een adem met 'ongerept', en dat is behalve een cliché ook een culturele constructie. Het is een in de 19de eeuw vooral in de VS door de voorvechters van de eerste nationale parken ontwikkelde romantische mythe over een maagdelijke door God geschapen oernatuur waarin hooguit wat nobele wilden rondliepen, een Hof van Eden die nooit heeft bestaan.



Want, leert een recente studie in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), de meeste zogenaamd ongerepte wildernis is intens beïnvloed door de mens, soms al sinds de prehistorie. De regenwouden van de Amazone verbergen sporen van verdwenen indiaanse landbouw-culturen, en de landschappen van de Australische outback zijn het product van duizenden jaren van gereguleerde bosbranden door de aborigines.



Daar komt bij dat die mythe van de ongerepte wildernis doorwerkt in de natuurbescherming. Ecologen proberen natuur zoveel mogelijk te behouden of terug te brengen tot de vermeend ongerepte staat. Dat doet geen recht aan de natuurlijke dynamiek van ecosystemen. Zonder ingrijpen zou heide in Nederland bijvoorbeeld veranderen in bos, en wat is beter, mooier of natuurlijker? Het is bovendien een diskwalificatie van alle andere soorten natuur die ook bescherming verdienen. De meeste natuur die we hebben is 'gerept', soms in extreme mate, van de wilde en exotische flora in wegbermen en langs spoorlijnen tot de nieuwe grotestadsnatuur in binnensteden. En ook die natuur vervult een cruciale rol in de overleving van soorten.