De vuurmier kan wel eens de ergste plaag van Australië worden

Nog vier exoten die in Australië zijn uitgegroeid tot plagen

Reuzenpad

Ze zijn een begrip in Australië: toadbusters. Ze jagen op cane toads, oftewel reuzenpadden. Er zijn hele televisieprogramma's aan gewijd. De toadbusters helpen slechts een handje bij het bestrijden van de plaag, want de reuzenpad is een taaie. Met zijn giftige klieren weet hij de meeste roofdieren op afstand te houden. Zelfs slangen en krokodillen leggen het loodje na het eten van een reuzenpad, die een lengte van 20 centimeter kan bereiken. De gelevaranenpopulatie is door toedoen van dit giftige hapje zelfs met 90 procent afgenomen. Onderzoekers zoeken al jaren manieren om de paddenplaag in te dammen. Er wordt gewerkt aan een virus dat de reuzenpad doodt. Ook wordt gepoogd de geslachtschromosomen van de padden aan te passen zodat alleen nog mannetjes worden geboren.



Konijnen

De Britse boer Thomas Austen zette in 1859 24 hazen en konijnen uit op zijn landgoed in de deelstaat Victoria. Het idee was om de Britse traditie van konijnenjagen naar Australië over te brengen. De konijnen groeiden uit tot een van de meest gevreesde plagen van Australië. Ze vreten hele landbouwvelden kaal en veroorzaken miljarden euro's aan schade. Tussen 1901 en 1907 werd in West-Australië een hekwerk van 3.256 kilometer gebouwd om de opmars van de dieren te stuiten. Tegenwoordig laat de Australische regering virussen los om de populatie te verkleinen. Na verloop van tijd worden konijnen resistent voor het virus en wordt een nieuw virus losgelaten.



Kamelen

Halverwege de 19de eeuw werden kamelen in Australië geïntroduceerd als transportmiddel. Door de opkomst van de auto werden kamelen overbodig. In het wild verspreidden ze zich razendsnel. Er lopen er naar schatting een miljoen rond. Ze drinken zoveel water dat er weinig overblijft voor andere diersoorten, zoals kangoeroes. Ook laten ze een spoor van vernieling achter. Boeren schieten geregeld kamelen dood, maar een effectief bestrijdingsmiddel is nog niet gevonden.



Rode vossen

De rode vos werd, net als het konijn, in de 19de eeuw naar Australië gebracht voor de jacht. Inmiddels lopen er 6,2 miljoen rond op het eiland. Door vossen en katachtigen zijn sinds 1788 11 procent van de 273 inheemse landzoogdieren, zoals de woestijnkangoeroerat, uitgestorven. Het jagen op vossen is legaal in Australië en de populatie wordt in toom gehouden door gif te strooien. Ook worden dingo's (wilde honden) uitgezet om vossen te doden.