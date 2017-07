De VS weten zich geen raad met Kim en zijn raketten

Zorgen gegroeid

De zorgen zijn met name in de Verenigde Staten sterk gegroeid. De veiligheidsadviseurs van de regering-Trump erkenden gisteren dat de Noord-Koreaanse lancering 'een escalatie van de dreiging' is. Hoewel de raket niet zo heel ver kwam, 900 kilometer, was zijn hoogte (2.700 kilometer) wel indrukwekkend. Voor het eerst bleek een Noord-Koreaanse raket krachtig genoeg om het tipje van Alaska te halen.



De regering-Trump lijkt het probleem enigszins te hebben onderschat. 'Gaat niet gebeuren!', twitterde de president in januari over de mogelijkheid dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket zou testen. Of hij daarmee bedoelde dat de Noord-Koreanen nog lang niet zover waren, of dat de Amerikanen zo'n poging zouden verijdelen, of dat de tweet als dreigement moest worden opgevat - wat hij ook impliceerde, dat is niet bewaarheid.