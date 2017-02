De Trumpistische leugen is de basis van een ideologie

Er is een bloedbad geweest in Bowling Green, Kentucky. De media zeggen niets over dat soort aanslagen. Het aantal moorden in de Verenigde Staten is in 47 jaar niet zo hoog geweest. Er zijn drie tot vijf miljoen illegale stemmen uitgebracht. De nieuwe immigratieban loopt vlotjes, er hebben maar 109 mensen last van. En wat zeggen we tegen de familieleden van terreurslachtoffers in plaatsen als Atlanta, San Bernardino, Boston, als er weer een terrorist het land binnenkomt?