De slag om de City kent nog enkel verliezers: geen Europese stad trekt banken uit Londen aan

Bonusplafond

Nederland is wel nog in de race voor onder meer de European Medicines Agency, een van de Europese toezichthouders die in Londen is gevestigd. Ook bedrijven uit diverse andere sectoren, zoals fintech, hebben interesse getoond, maar de grote banken laten Nederland links liggen. Het bonusplafond, dat met maximaal 20 procent van het jaarsalaris strenger is dan in de rest van Europa, bleek de afgelopen maanden een onoverkomelijk bezwaar.



Zo kent de slag om de City vooralsnog enkel verliezers. Het Londense financiële centrum zelf, omdat het last heeft van de aanhoudende onzekerheid; de Europese concurrentie die niet weet te profiteren; en tenslotte de burger. Want hoewel de strijd om de gunst van de bankiers weinig heeft opgeleverd, is er politiek wel iets gaan schuiven. De ECB waarschuwde al voor een 'race naar de bodem' tussen nationale toezichthouders.



Dat geldt ook voor Nederland. Uit de woorden van GroenLinks-leider Jesse Klaver na zijn mislukte formatiepoging kan worden afgeleid dat VVD, CDA en D66 praten over het versoepelen van de bonusregels voor banken. Voor het geval er toch nog een bank in Londen naar Nederland wil komen.