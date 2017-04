De race naar het Élysée - Waar is de linkse intellectueel gebleven?

Aanslagen

Met mij als president zou er geen Mohammed Merah zijn geweest en geen terroristische migranten in de Bataclan Marine Le Pen, maandag in Parijs Francois Fillon © AP

Iedereen is er bang voor, maar er wordt zelden over gesproken: een aanslag rond de Franse verkiezingen. Het zou passen in de strategie van Islamitische Staat die een burgeroorlog in Europa wil veroorzaken. Een mogelijk scenario: een aanslag helpt Marine Le Pen in het zadel, waardoor de polarisatie tussen moslims en niet-moslims zal toenemen. De 'grijze zone' zal verdwijnen: ook gematigde moslims zullen de kant van IS kiezen.



Dinsdag arresteerde de politie in Marseille twee mannen die ervan verdacht worden dat zij 'in de komende dagen' een aanslag wilden plegen. In hun appartement in Marseille werden wapens en explosieven gevonden. Mahediene Merabet (29) en Clément Baur (23) zouden allebei in de gevangenis geradicaliseerd zijn. De oudste verdachte kreeg in november 2016 huisarrest opgelegd in het kader van de noodtoestand, maar bleek spoorloos. De politie vond een video waarin de verdachten trouw aan IS zwoeren. In het filmpje kwam ook een foto van de Republikeinse François Fillon voor.



Volgens Le Figaro is echter niet duidelijk wat de mannen precies van plan waren. Zondag zullen meer dan 50 duizend politiemensen en gendarmes worden ingezet om de stemlokalen te beveiligen. Allemaal om te voorkomen dat werkelijkheid wordt wat Michel Houellebecq in 2015 schreef in Onderworpen: verkiezingen die worden verstoord door aanslagen.