De race naar het Élysée - Op reportage in Parijse banlieue Saint-Denis

De grootste partij: de niet-kiezer

© EPA Ook dit jaar is er sprake van een désamour tussen de Fransen en hun politici. © AFP

'Zij heeft geen kandidaat en geen affiches. Toch zou zij zondagavond de grootste partij van Frankrijk kunnen worden', schrijft Le Parisien. Volgens de krant staan de niet-kiezers op 35 procent, Le Monde houdt het op 28 procent. In elk geval meer dan de 23 procent van koploper Emmanuel Macron.



De opkomst bij verkiezingen loopt ook in Frankrijk al jaren terug, maar de presidentsverkiezingen houden doorgaans goed stand. In 2012 was de opkomst 80 procent en in 2007 84 procent. In 2002 werd een laagterecord geboekt van 72 procent, toen impopulaire politici als Jacques Chirac, Lionel Jospin en Jean-Marie Le Pen om het Elysée streden.



Ook dit jaar is er sprake van een désamour tussen de Fransen en hun politici. De socialisten betalen de prijs voor vijf jaar Hollande, de Republikein Fillon is in diskrediet geraakt, de nieuweling Macron wordt door velen gewantrouwd, niet in de laatste plaats omdat hij bankier is geweest. Een lage opkomst kan de uitslag beïnvloeden. Peilingen worden minder betrouwbaar naarmate de opkomst lager is.



Twee politici lijken het meest te profiteren van de thuisblijvers. Marine Le Pen heeft een trouwe, gemotiveerde aanhang die zal komen stemmen. En François Fillon is vooral sterk onder gepensioneerden, een groep die stemmen nog als burgerplicht beschouwt.