De race naar het Élysée - Actiegroep Femen ontbloot borsten tegen Le Pen

Actiegroep Femen verrast Le Pen

Zondagochtend verrasten vijf leden van de feministische protestgroep Femen de inwoners van Hénin-Beaumont in noord-Frankrijk, waar Marine Le Pen later die dag haar stem zou uitbrengen. Hénin-Beaumont geldt als de vitrine van het Front National. Het stadje in de arme mijnstreek heeft sinds 2014 een burgemeester van het Front National: Steeve Briois, sinds kort ook tijdelijk voorzitter van de partij. Lees hier de reportage die Ariejan Korteweg er over maakte.



De vijf vrouwen van Femen bleken zich toegang te hebben verschaft tot de kerk Saint-Martin, waarvan de voorgevel in de steigers staat. Die kerk, de grootste van het stadje, staat niet ver van het stembureau waar Le Pen om elf uur heen zou gaan. Vanaf het dak lieten ze een groot spandoek zakken: Marine au pouvoir – Marianne au désespoir – Marine aan de macht, Marianne (=Frankrijk ) wanhopig. Ze deden dat in de beste Femen-traditie: de borsten ontbloot, bloemenkransen in het haar, een strijdleus op de buik geschreven.



De actie trok veel bekijks, Franse en buitenlandse media waren in Hénin aanwezig. De actievoersters werden later gearresteerd.



In Nederland is er al een tijdje niets meer van Femen vernomen, maar in Frankrijk is de actiegroep nog springlevend. Het feministische collectief met wortels in Oekraïne heeft zijn hoofdkwartier in de wijk Goutte d’Or in Parijs. De afgelopen jaren zijn ook Franse sympathisanten gerekruteerd en opgeleid in de Femen-strategie.



Ariejan Korteweg