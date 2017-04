De NAVO achterhaald? Nee hoor, dat vindt Trump nu niet meer

Tijdens de verkiezingscampagne betwijfelde Trump of de NAVO wel toekomst had. Hij noemde de organisatie bij herhaling verouderd en dus achterhaald. Woensdag bleek hij daar inmiddels anders over te denken. 'De NAVO is niet meer achterhaald', zei hij. Het bondgenootschap is 'een bolwerk voor vrede en veiligheid'.



Trump zei dat hij een hele productieve discussie heeft gevoerd met Stoltenberg over wat de NAVO kan doen in zijn strijd tegen terrorisme. 'Ik heb hier al lang geleden over geklaagd en nu is er iets veranderd en vechten ze (de NAVO, red.) tegen terrorisme.'



Wel wees Trump de partners er opnieuw op dat ze hun financiële verplichtingen moeten nakomen. Volgens Stoltenberg gaat het daarmee de goede kant op.



Trump zei ook dat de VS bereid zijn de crisis rond Noord-Korea aan te pakken zonder China als dat nodig mocht zijn. Hij ontmoette de Chinese president Xi Jinping vorige week en sprak hem dinsdagavond opnieuw telefonisch. 'President Xi wil het juiste doen. We hadden een prima band, ik denk dat er chemie was tussen ons. Ik denk ook dat hij ons wil helpen met Noord-Korea.'