De EU is er klaar voor: het worden snoeiharde Brexitonderhandelingen

'Buitengewone eenheid'

Commissievoorzitter Juncker en EU-president Tusk begroeten elkaar bij de Brexit-top in Brussel. © EPA Ik heb het idee dat onze Britse vrienden de complexiteit van de onderhandelingen onderschatten Jean-Claude Juncker

Kostte het de Britse premier May negen maanden om het verzoek tot vertrek op te stellen, de EU presenteerde binnen een maand haar politieke onderhandelingsmandaat dat de 27 regeringsleiders zaterdagmiddag letterlijk in enkele minuten goedkeurden. Unaniem en met applaus. Woensdag al komt de Europese Commissie met een juridische uitwerking. EU-president Tusk prees na afloop van de speciale Brexittop de 'buitengewone eenheid', Michel was 'positief verrast'.



Het mandaat van 'de EU27' is scherp. Niet alleen omdat de wereld toekijkt hoe de EU dit eerste vertrek organiseert en omdat de burger moet begrijpen dat het EU-lidmaatschap loont. De stevige opstelling is er ook om May wakker te schudden. Zij begrijpt volgens de EU nog steeds niet dat het nu ernst is, dat de euforie over het Brexitreferendum ('Brexit wordt een succes!') plaats moet maken voor serieuze en realistische onderhandelingen. 'Ik heb het idee dat onze Britse vrienden de complexiteit van de onderhandelingen onderschatten', zei voorzitter Juncker van de Europese Commissie.



'De naïviteit in Londen is ongekend', zegt een nauw betrokken EU-ambtenaar. 'Op deze manier koersen we af op de hardst denkbare Brexit.' Vorige week woensdag keerde Juncker verbijsterd terug van een bezoek aan premier May in Londen. 'Op welke planeet leeft ze?', vroeg hij zijn medewerkers. Donderdag belde hij bondskanselier Merkel, die niet zonder toeval enkele uren later in de Bondsdag zei dat Groot-Brittannië zich geen illusies hoeft te maken over een soepele, snelle en pijnloze Brexit.