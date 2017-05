De democratisch gekozen ondemocratische partij

Sinds de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen is de kans groter dat Merkel vanaf oktober zal gaan regeren met de FDP.



Toch is Schadenfreude over Martin Schulz en zijn SPD misplaatst. Weliswaar heeft de SPD in Noordrijn-Westfalen het slechtste resultaat gehaald sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de SPD doet het in Duitsland aanmerkelijk beter dan de PvdA of de PS bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk. En sinds Schulz kandidaat is, is de AfD in de opiniepeilingen gedaald, wat met interne conflicten te maken heeft, maar allicht ook met Schulz.