De crisis is voorbij, maar in de VS sluimert een nieuw financieel schandaal

Libor-rentes

Van hypotheken tot creditcardleningen: over de hele wereld werden tal van rentetarieven bepaald aan de hand van de London Interbank Offered Rate. Des te groter was de ophef toen in 2012 bleek dat banken hiermee jarenlang geknoeid hadden. Door de Libor-rente nu eens hoger, dan weer lager voor te spiegelen, maakten zij winst over de rug van hun klanten. Fameus werden achteraf de kleurrijke bewoordingen waarin de bankiers onderling communiceerden over hun bedrog: 'Ik verander in rap tempo in jouw Libor-bitch!' Vele miljarden euro's aan boetes en tientallen rechtszaken later is deze affaire nog altijd niet geheel afgesloten.



Wisselkoersen

De grootste financiële markt ter wereld stond onder economen tevens bekend als de meest 'vrije' en 'perfecte'. Dagelijks gaat er voor meer dan 5 biljoen (5000 miljard) dollar om in de valutahandel. Toch wisten handelaren van uiteenlopende banken de wisselkoersen te manipuleren. Hiervoor overlegden zij in virtuele gespreksclubjes. Te oordelen naar de namen daarvan, voelden zij weinig noodzaak hun ware intenties te verhullen. Eén van de chatgroepen heette 'het kartel'. Een ander werd 'de bandietenclub' genoemd.



Van olie tot zilver

In het kielzog van Libor hebben autoriteiten zich wereldwijd gestort op de mogelijke manipulatie van nog een hele reeks belangrijke prijzen: van olie en andere grondstoffen tot goud en zilver. De Europese Commissie heeft haar onderzoek naar gesjoemel met de olieprijs inmiddels gestaakt - in dat kader werd onder meer in 2013 Shell getrakteerd op een inval. Bij de vermoede zilverfraude was het wel raak. Vorig jaar stemde Deutsche Bank in met een miljoenenschikking wegens beïnvloeding van de prijs van het edelmetaal. Wellicht volgen er meer banken.