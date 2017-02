Cuba wil meer baby's: opa's en oma's krijgen luxe zorgverlof

Laatste hoop

Het nieuwe zorgverlof voor opa's en oma's, dat per decreet is ingevoerd, is nu Cuba's laatste hoop op een babyboom. Grootouders zijn er genoeg. Zo'n twintig procent van de bevolking is zestig jaar of ouder. Die opa's en oma's worden ook heel oud, vergeleken met de omliggende landen. Een Cubaan wordt gemiddeld 78 jaar, net zo oud als een Amerikaan.



Werkende grootouders hebben straks recht op minimaal een jaar verlof, waarbij een deel van hun salaris wordt doorbetaald. De communistische partijkrant Granma zegt dat het zorgverlof voor grootouders bedoeld is 'om de vergrijzing van de bevolking te lijf en te gaan en om tegelijk het geboortecijfer op korte termijn te verhogen'. 'Het is een uitdaging die niet langer uitgesteld kan worden', aldus Granma.



De regering van Cuba heeft ook aangekondigd dat kinderopvang goedkoper wordt en dat vrouwen belastingverlaging krijgen als ze in de privésector aan de slag gaan. Zo'n zeventig procent van de Cubanen is ambtenaar. Cuba is overigens niet het eerste land dat grootouders de mogelijkheid biedt verlof op te nemen om voor hun kleinkind te zorgen. In Engeland en Argentinië bestaan dergelijke regelingen ook.