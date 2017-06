Conservatieven openen aanval op Corbyns vertrouweling Abbott om onhandige uitspraken

Brexit vermijdend

Eerder dit jaar zette ze zichzelf in de schijnwerpers door kort voor een belangrijke stemming over Brexit de kamer 'ziek' te verlaten. Ze is eurogezind, net als de meeste mensen in haar kiesdistrict, maar Corbyn had zijn fractie opgedragen voor artikel-50 te stemmen. Door afwezig te zijn kon ze dit dilemma vermijden.



Haar bevoogdende toon van spreken komt slecht over. 'Op een briljante wijze belichaamt ze de paternalistische stijl van Labour in deze eeuw,' schreef commentator Brendan O'Neill. Volgens hem is ze een meester in het op neerbuigende wijze praten naar de gewone man.