Communicatiedirecteur Trump stapt op: mogelijk begin grote schoonmaak Witte Huis?

Chaos in Witte Huis Donald Trump is boos, teleurgesteld en er oprecht van overtuigd dat hij niets fout doet. Dit is het beeld dat bronnen schetsen van de situatie in het Witte Huis. Lees dit artikel van Volkskrant-verslaggever Stieven Ramdharie over de roep om een grote schoonmaak onder zijn adviseurs.

Dubke was samen met Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer, die ook onder vuur ligt, verantwoordelijk voor de strategie hoe het beleid van Trump verkocht moet worden aan het Amerikaanse volk.



Door allerlei schandalen, in het bijzonder het ontslag van FBI-directeur Comey en de mogelijke Rusland-connecties van de Trump-campagne, lukte dit de afgelopen maanden nauwelijks. Trump was met name woedend op zijn communicatiestaf toen bekend werd dat hij Comey had ontslagen. Hij vond dat ze hem niet voldoende verdedigden in onder andere de televisienieuwsshows of zelfs schitterden door afwezigheid.



Dubke diende zijn ontslag in op 18 mei, vlak voor Trumps eerste buitenlandse reis. Toen al waren er berichten dat de president overwoog in te grijpen. Dubke bleef daarna nog enige tijd doorwerken in het Witte Huis vanwege het vertrek van Trump naar het Midden-Oosten en Europa. Het vertrek van Dubke is volgens de nieuwssite Axios, die als eerste zijn vertrek meldde, 'de start van een golf van veranderingen nu de West Wing worstelt hoe om te gaan met de groeiende schandalen en een regeerprogramma dat tot stilstand is gekomen'.



Axios, zo is de afgelopen maanden gebleken, beschikt over goede bronnen in Trumps entourage en heeft al diverse keren pikant nieuws gemeld uit het Witte Huis.