Commando's VS doden 25 personen tijdens geheime operatie tegen IS

De operatie vond plaats bij een stadje ten noorden van de stad Deir al-Zour, middenin gebied dat in handen is van IS. Amerikaanse helikopters zetten de commando's af en pikten hen na zo'n anderhalf uur weer op. De Amerikanen zouden ook enkele gevangenen en lijken van gedode IS-strijders hebben meegenomen, kennelijk om achteraf hun identiteit vast te stellen. Het Pentagon heeft de actie bevestigd, maar wilde niet zeggen of er IS-strijders gevangen zijn gemaakt of gedood.



De operatie werd uitgevoerd door een commando-eenheid die in Irak is gelegerd en als taak heeft IS-leiders op te sporen en uit te schakelen. Het komt niet vaak voor dat de Amerikanen militaire operaties op de grond uitvoeren. Doorgaans beperken zij zich tot aanvallen vanuit de lucht op IS, vaak met drones. Op die manier schakelden ze in augustus Abu Muhammad al-Adnani uit, de op één na hoogste leider van IS. Al-Adnani fungeerde als woordvoerder van IS, maar had tegelijkertijd de leiding over de buitenlandse operaties van de terreurgroep. Hij zou rechtstreeks in contact hebben gestaan met het brein achter de terreuraanslagen in Parijs, eind 2015.



Maar af en toe voeren de Amerikanen ook commando-raids uit in IS-gebied, zoals in mei 2015, toen Amerikaanse commando's de Tunesiër Abu Sayaf doodden bij een inval in zijn huis. Abu Sayaf speelde een hoofdrol binnen de organisatie als hoofd van de tak van IS die zich bezighoudt met de handel in olie en gas. Bij de raid op zijn huis wisten de Amerikanen ook een yezidi-vrouw, die als slavin werd vastgehouden door de Tunesiër, te bevrijden.

