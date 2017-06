CNN: Ontslagen FBI-directeur Comey zal druk van Trump bevestigen tijdens verhoor

Dagvaardingen

Flynn moest korte tijd later aftreden vanwege zijn omstreden contacten na Trumps overwinning met de Russische ambassadeur in Washington. 'Hij is blij om te getuigen', aldus een bron tegen CNN. 'Hij is blij om mee te werken aan het onderzoek.'



De Senaatscommissie heeft Flynn en Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen gedagvaard. Dit zijn de eerste dagvaardingen van de commissie. Flynn en Cohen moeten onder meer hun persoonlijke en zakelijke administratie overhandigen. Ook moeten ze een verklaring afleggen voor de commissie.



Flynn vertrok in februari als nationale veiligheidsadviseur, nadat was gebleken dat hij niet eerlijk was geweest over zijn contact met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Later bleek dat de Amerikaanse president Trump vanuit meerdere hoeken, onder meer van zijn voorganger Barack Obama, het advies had gekregen om Flynn niet aan te nemen als veiligheidsadviseur.



Flynn weigerde tot nu toe om mee te werken aan het onderzoek. Eerder deze maand werd hem ook al verzocht om documenten te overhandigen. In maart zei hij te zullen getuigen, maar alleen als hij daarvoor immuniteit in ruil zou krijgen. De commissie ging daar niet op in. Cohen zei gisteren nog dat hij dat ook niet zou doen. Flynn en Cohen hebben nog niet gereageeerd.