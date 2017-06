CIA belde Syrische geheime dienst over vrijlating journalist: 'belangrijkste diplomatieke contact in jaren'

De freelance journalist Austin Tice, een voormalige commando, raakte in augustus 2012 vlak na zijn 31ste verjaardag vermist in Syrië. Even later dook een filmpje op met schokkerige beelden waarop te zien was hoe Tice geblinddoekt hardhandig wordt meegevoerd door een groep mannen in witte gewaden. Tice ziet er verslagen en paniekerig uit en zegt met trillende stem: 'Oh Jesus, oh Jesus.' Sindsdien is niets meer van het vernomen.



Aangenomen werd dat Tice was opgepakt door het regime, maar dat het filmpje in elkaar was gesleuteld om te suggereren dat hij door Syrische moslimrebellen - Islamitische Staat of Al Qaida - was ontvoerd. Die partijen hebben de ontvoering nooit opgeëist. Het Syrische regime heeft altijd ontkend dat het Tice vasthoudt, ook nadat eind vorig jaar na een jarenlange radiostilte een teken van leven kwam uit een gezondheidskliniek waar een sterk vermagerde Tice zou zijn opgenomen wegens uitdroging.