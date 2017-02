Chinese welvaart leidt tot een strijd tussen hond en auto

Niets verleidelijker voor een hond met een volle blaas dan een autoband. Desnoods lopen hondjes in de stegen van het Pekingse stadscentrum er een straatje voor om.



Autobezitters zeggen dat het zuur in de urine chemisch reageert met rubber, waardoor ondergezeken banden sneller slijten. Voorts stinken bepiste autobanden verschrikkelijk.



Wat autobezitters ook doen, niets helpt. De auto inpakken in beschermhoezen: het kan, maar inpakken is gedoe. Het uitpakken is nog erger, want ze hebben 's nachts gegarandeerd tegen de hoes gepist. Dan blijft die hondenzeik in poeltjes in de vouwen van de hoes staan. Kartonnen of schuimrubberen schermen rond de wielen moeten met bakstenen worden verzwaard, anders duwen de honden het scherm om. Tegen het scherm pissen ze sowieso. Dat is na één nacht doordrenkt. Heeft een hond je wiel eenmaal ontdekt als urinaal, dan volgt de rest van de buurtroedel. Het beste resultaat geeft een plaat asbest, met haken aan de banden vastgemaakt. Schijnen honden de pest aan te hebben.