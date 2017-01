Chinese staatsmedia: Trumps positie inzake Taiwan is 'spelen met vuur'

Niet reageren

Er zijn geen plannen om het 'Een China'-beleid te veranderen Reince Priebus, stafchef Witte Huis

Politieke analisten in China verwachten dat Peking's reactie zal veranderen als Trump eenmaal beëdigd is. Tot die tijd hoeft China niet op zijn woorden te reageren, zegt Shen Dingli, professor internationale betrekkingen tegen persbureau AP. Tot aan zijn inauguratie is hij 'een gewoon persoon' die je niet serieus hoeft te nemen.



In de dagen voor de inauguratie van Trump betreedt de Chinese president Xi Jinping deze week het wereldtoneel tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Vandaag zei hij dat de wereldwijde economie nog zwak is en China er alles aan zal doen om die te herstellen. De Chinese economie blijft gestaag groeien volgens Xi. Daarnaast waarschuwde hij voor het groeiende populisme en protectionisme die niet goed zijn 'voor een nauwe internationale samenwerking.' Het is voor het eerst dat een Chinese president zich laat zien op het WEF. De komst van Xi naar Zwitserland onderstreept zijn ambitie om de Chinese macht wereldwijd te consolideren.