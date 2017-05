Chinese president strooit met miljarden bij top voor draagvlak 'nieuwe Zijderoute'

Chinese globalisering

De Noord-Koreaanse delegatie was even welkom als de belangrijkste Azië-adviseur van Donald Trump

Na drie jaar door westerse critici te zijn beschimpt als de 'grootste non-starter ooit' zuigt OBOR langzaam maar zeker steeds meer landen buiten de Chinese invloedssfeer Azië en Centraal-Azië binnen. Zelfs Zuid-Amerikaanse landen voelen zich aangetrokken: Chili en Argentinië zaten in Peking op de eerste rij.



Wat Xi betreft doet de hele wereld mee aan de nieuwe Chinese globalisering. De Noord-Koreaanse delegatie was daarom even welkom als de belangrijkste Azië-adviseur van Donald Trump, Matt Pottinger. Die was op het laatste nippertje naar Peking gestuurd, opdat de Verenigde Staten niet helemaal wegzinken in het zelfopgelegde isolement van America First. OBOR dateert van het pre-Trumptijdperk, maar sinds de VS voor Trump kozen is de aantrekkingskracht van het Pekingse 'economische plan van de eeuw' aanmerkelijk toegenomen.